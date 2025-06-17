Собянин: Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву

Средства ПВО отразили атаку двух БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

По данным Минобороны РФ, в период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня перехвачены и уничтожены 147 украинских БПЛА. Беспилотники сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.