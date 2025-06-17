В Подмосковье в пожаре сгорели пять человек, в том числе двое детей

В Подмосковье во время пожара в квартире жилого дома погибли пять человек, в том числе двое детей.

ЧП произошло в Королёве. Загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже.

Из огня по трехколенной лестнице пожарные спасли женщину. С соседних этажей получилось эвакуировать трех детей. В огне погибли трое взрослых и дети 7 и 4 лет, сообщили в МЧС.

Сотрудники спасательной службы ликвидировали огонь на 30 квадратных метрах. Сейчас на месте ЧП работают дознаватели МЧС.