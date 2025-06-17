В России может появиться спецфонд для пострадавших от риелторов

В России могут создать специальный фонд для пострадавших от некачественных услуг риелторов.

Также могут быть установлены за это нормы ответственности. Предложение изучить данную меру указано в ответе первого заместителя Генпрокуратуры Анатолия Разинкина заместителю председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Светлане Разворотневой.

"К подлежащим нормированию вопросам возможно отнести порядок организации работы риелторов, обязательные требования к ним: наличие высшего образования, отсутствие судимости за экономические преступления и др. Поскольку ГК РФ и закон о защите прав потребителей устанавливают лишь рамочный характер возмещения ущерба пострадавшей стороне, немаловажным является определение пределов ответственности, в том числе материальной, за некачественно оказанные посреднические услуги, в результате которых участник сделки лишился жилья", — сказано в ответе.

В Генпрокуратуре считают важным изучение возможности формирования специального компенсационного фонда, с помощью которого пострадавший от действий риелторов вправе требовать возмещения ущерба, сообщают "Известия".

Кроме того, в Генпрокуратуре России поддержали введение запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные.