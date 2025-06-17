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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки

Российские банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки.

Соответствующие риски финансовые власти увидели после отказа рынка от взимания комиссий с застройщиков. Минфин сообщил, что кредитные организации могут ограничить выдачи льготной ипотеки, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "У нас нет четкого ответа, какие меры будут необходимы", — сказал он.

В Центробанке РФ подтвердили, что теперь банки могут ужесточить стандарты выдач льготной ипотеки. Например, увеличить первоначальные взносы для более рискованных групп заемщиков.

Практика взимания комиссий с застройщиков начала покидать рынок в мае 2025 года. При этом в последние несколько лет, если девелопер хотел продавать жилье по госпрограмме, ему приходилось платить дополнительно 4–10% годовых по каждой квартире. Это происходило, поскольку из-за высокой ключевой ставки выдачи по госпрограммам стали для банков невыгодными. Власти боролись с такими комиссиями. Однако теперь банки снова могут усложнять оформление займов на жилье с господдержкой, сообщают "Известия".

2025 года может стать худшим для рынка ипотеки в России за последние восемь лет. Число выданных кредитов по итогам года сократится на 30-40% - до 0,8-1 млн, при этом более 80% будет выдано по льготным программам, такими как семейная ипотека.

Теги: банки, ипотека


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