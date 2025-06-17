В России могут перенести дату оплаты услуг ЖКХ

Доработанный профильным комитетом Госдумы ко второму чтению проект закона предполагает изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца.

Как заявил зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, инициатива позволит избежать начисления штрафов за их несвоевременную оплату. Законопроект был принят в первом чтении в 2023 году. Изначально предлагалось изменить порядок предоставления информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства для ресурсоснабжающих организаций - отменялась их обязанность вносить сведения, которые обязаны предоставлять другие лица, в том числе о производственных и инвестиционных программах лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг.

"Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени", - указал парламентарий.

Другой поправкой переносится срок предоставления платежных документов с "до первого числа месяца" на "до пятого числа месяца". Этим дается дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям на расчет всех начислений, чтобы избежать неточностей", сообщает РИА Новости.