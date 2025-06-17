Россиянам запретят приобретать жилье за наличные

В Генпрокуратуре России поддержали введение запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные.

Об этом говорится в ответе первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина заместителю председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Светлане Разворотневой. Парламентарий ранее выступила с законодательной инициативой по введению такого ограничения.

В документе говорится, что в связи распространенностью фактов дистанционного мошенничества при сделках с недвижимостью, предложение депутатов о принятии специального закона, устанавливающего правила оказания посреднических услуг, поддерживается.

Разворотнева указала, что это один из шагов по созданию системы по безопасности купли-продажи недвижимости. Депутат сослалась на "печальные данные статистики". В 2022 году Генпрокуратура зафиксировала более 6 тыс. преступлений, связанных с лишением граждан квартир, еще через год — свыше 8 тыс. Ежегодно ущерб составляет десятки миллиардов рублей, сообщают "Известия".

Ранее российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использование наличных средств при покупке квартир на вторичном рынке. В 90% случаев аферисты используют именно этот способ расчета. Ежегодно потери физических лиц от них составляют 10–20 млрд руб.