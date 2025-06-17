На полках магазинов могут выделить национальные товары, что может привести к росту цен

В России на ценниках и полках магазинов может появиться надпись "Национальные товары".

Соответствующий проект закона разработала депутат "Единой России" Татьяна Буцкая при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития. В случае одобрения инициативы новые нормы могут вступить в силу с 1 марта 2026 года. Речь идет о непродовольственных товарах. Новую маркировку планируют разместить на продукции, произведенной на территории Евразийского экономического союза. При этом производители должны быть гражданами стран ЕАЭС и не иметь отношения к недружественным государствам.

Парламентарий считает, что новые нормы позволят покупателям точнее ориентироваться в товарах в магазинах, а также поддержат локальных производителей, которым бывает нелегко конкурировать с крупными международными компаниями.

Как заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов, крупные ритейлеры активно участвуют в продвижении отечественных товаров без каких-либо квот и законодательных требований. Он считает, что дополнительная маркировка о национальном товаре на полке может дать разовый стимул к покупке, а покупатель будет искать удобное соотношение цены и качества и ориентироваться на свои ожидания.

Кроме того, за такими нововведениями могут последовать рост цен, сокращение ассортимента, монополизация полок в ряде категорий, а также снижение конкуренции и розничного оборота, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в продуктовых магазинах России могут появиться специальные полки, на которых разместят товары, сделанные как в нашей стране, так и в государствах евразийского экономического союза.