17 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

С возвращающихся иностранных брендов предложили брать компенсации за убытки

Общественники в России предложили кабмину РФ свои условия для возвращающихся западных брендов, которые покинули страну.

"Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) считает, что в таких случаях иностранные компании должны компенсировать гражданам причиненные убытки. Отмечается, что производители и импортеры покидали страну, тем самым нарушив права потребителей.

Например, производители отключали функции смартфонов, автомобилей и другой техники. Также россияне не могли устанавливать обновления программного обеспечения, а сроки ремонта увеличились. Все это создавало для покупателей трудности в использовании достаточно дорогой продукции. Для людей это до сих пор оборачивается убытками, говорится в письме в адрес правительства.

Как заявил глава ОПИ Олег Павлов, отключение функций товара в течение гарантийного срока и срока службы недопустимо. Размер компенсации может составлять 5–10% стоимости товара — если речь идет об отключении функций техники и оборудования. Аналогично следует действовать, если иностранные компании отключили некоторые функций автомобиля, например, дистанционный запуск, контроль состояния и так далее.

Для этого в РФ должен работать специальный фонд, в который возвращающиеся компании вносят взнос, из него люди смогут получать дальнейшем компенсации. По оценкам ОПИ, продажи ушедших брендов на отечественном рынке превышали 8 трлн руб., а значит размер компенсационного фонда должен составить от 400 млрд руб., сообщают "Известия".

В марте 2025 г. стало известно, что в России свободных торговых площадей в торговых центрах хватит лишь для размещения 20% иностранных брендов, которые ранее покинули отечественный рынок. В 2022 г. иностранные компании освободили около 2,8 млн кв. м торговых площадей.

Теги: компании, торговля


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