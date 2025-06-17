В WhatsApp* появится реклама

В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) появится реклама.

Речь идет сразу о трех новых функциях: платные подписки на каналы, продвижение каналов и реклама в статусе. Новые функции будут доступны на вкладке "Актуальное", где находятся разделы "Статус" и "Каналы".

Нововведения должны стать новым источником дохода для Meta, которая активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

Ранее WhatsApp научился расшифровывать голосовые сообщения.