Путин поручил проводить чемпионаты по управлению дронами для детей

В России с 2026 года будут проводить чемпионаты по пилотированию дронами.

Они будут рассчитаны на детей от семи лет. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин утвердил после заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

Соревнования будут называться "Пилоты будущего".

Также глава государства поручил ввести в государственных школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. Путин считает, что в России должна сформироваться единая воспитательная среда, сообщают "Ведомости".