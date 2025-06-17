"Автоваз" может сократить темпы производства

"Автоваз" не стал отвечать на сообщения СМИ о предполагаемых планах сократить производственный план на 2025 год на 20%, до 400 тыс. автомобилей.

О том, что такое решение может быть принято на ближайшем заседании совета директоров концерна, ранее сообщило "Самарское обозрение". В компании не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. В январе–мае 2025 года "Автоваз" продал 131 тыс. 316 автомобилей — на 24,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Forbes.

По данным "Самарского обозрения", среди причин падения продаж - резкое снижение потребительского и автомобильного кредитования, высокий уровень затоварки в торговой сети.

Автопроизводитель уже начал резать производственную программу. В мае реальный производственный план составил только 35% от среднего месячного показателя производства в 2024 году.

Ранее президент компании Александр Соколов заявил, что "АвтоВАЗ" из-за роста себестоимости видит основания для индексации цен на свои машины, но при принятии решений будет ориентироваться на рыночную ситуацию.