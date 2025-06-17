Трамп призвал Тегеран к переговорам, "пока не поздно"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не выигрывает войну против Израиля.

По словам главы государства, Тегеран хочет переговоров, которые иранские власти должны были начать раньше. Американский лидер указал, что Иран должен начать переговоры немедленно, пока еще не "слишком поздно".

По данным The Wall Street Journal, Тегеран через арабских посредников сигнализировал о готовности прекратить военный конфликт с Израилем и возобновить переговоры по своей ядерной программе. При этом арабские посредники не видят готовности Ирана пойти на новые уступки в ядерных переговорах, отмечает издание.

Ранее Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение. Он выразил уверенность, что стороны достигнут мира совсем скоро. Он напомнил о своем участии в разрешении конфликтов между другими государствами.