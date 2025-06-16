17 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

На Вологодчине аграрии, несмотря на погодные условия, перевыполнили план по яровому севу

Губернатор Вологодской области сообщил о результатах весенних полевых работ на данный момент.

«Наши аграрии приложили максимум усилий, чтобы преодолеть сложные погодные условия. В 21 из 26 округов Вологодчины был введен режим повышенной готовности: в хозяйствах организовали дежурство на полях, а целый ряд предприятий заменили массивные посевные агрегаты на более легкие и простые, скорректировали время работы механизаторов. Несмотря на непогоду, работы выполнены в полном объеме – посеяно 121,7 тысячи гектаров яровых культур. План ярового сева перевыполнили почти на 1%: изначально он составлял 121,1 тысячи гектаров», – сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Основное назначение посевных площадей Вологодской области – обеспечить отрасль животноводства качественными сбалансированными кормами собственного производства. На сегодняшний день хозяйства уже приступили к кормозаготовке: в этом году запланировано заложить на силос почти 2 млн тонн зеленой массы.

В этом году объем общей посевной площади в регионе увеличен до 333,2 тысячи гектаров, что на 2,7% больше уровня прошлого года. Из них, помимо яровых культур, 4,7 тысячи гектаров составит посев озимых культур и 207,4 тысячи гектаров – многолетние травы посева прошлых лет.

Боронование почвы во время посевной кампании в Сысертском районе Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Несмотря на очень непростые погодные условия, регион ведет активную работу по достижению главной цели нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Так, к 2030 году по поручению Президента необходимо увеличить объемы производства сельхозпродукции на 25%. Для достижения этой цели в Вологодской области созданы все необходимые условия: в регионе действуют 39 мер поддержки, а по поручению Губернатора Георгия Филимонова увеличилось финансирование отрасли на 400 миллионов рублей – до 4,5 миллиарда рублей.

Теги: яровой сев, георгий филимонов, аграрии,


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