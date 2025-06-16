Бывший "единоросс" из Нефтеюганска, высмеявший уборщицу, унизил депутата думы

В Нефтеюганске бывший "единоросс" Альберт Афлятунов, оскандалившийся после оскорбления уборщицы, нашёл себе новую жертву. На этот раз он выбрал объектом своих выпадов депутата думы города Наталью Терегулову.

На своей странице "ВКонтакте" Алфятунов разразился в адрес Терегуловой гневной тирадой, заявив, что она якобы распускает про него сплетни, и сопроводил пост массой других оскорблений.

"Она будет ползать и шептаться, пока я не приду и не раздавлю её своим сапогом", - добавил Афлятунов.

Напомним, в мае 2025 г. Афлятунов пытался попасть в городскую библиотеку, но учреждение было закрыто, о чем ему сообщила сотрудница. В ответ Афлятунов унизил женщину, высмеяв ее профессию. Реакция молодого человека вызвала шквал критики, которую не смягчили последующие посты с извинениями.

В "ЕР" сообщили, что после публикации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию. Он был исключен из партии и "Молодой Гвардии".