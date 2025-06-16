17 Июня 2025
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Фото: страница Альберта Афлятунова / vk.com/afliatunic

Бывший "единоросс" из Нефтеюганска, высмеявший уборщицу, унизил депутата думы

В Нефтеюганске бывший "единоросс" Альберт Афлятунов, оскандалившийся после оскорбления уборщицы, нашёл себе новую жертву. На этот раз он выбрал объектом своих выпадов депутата думы города Наталью Терегулову.
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На своей странице "ВКонтакте" Алфятунов разразился в адрес Терегуловой гневной тирадой, заявив, что она якобы распускает про него сплетни, и сопроводил пост массой других оскорблений.

"Она будет ползать и шептаться, пока я не приду и не раздавлю её своим сапогом", - добавил Афлятунов.

Напомним, в мае 2025 г. Афлятунов пытался попасть в городскую библиотеку, но учреждение было закрыто, о чем ему сообщила сотрудница. В ответ Афлятунов унизил женщину, высмеяв ее профессию. Реакция молодого человека вызвала шквал критики, которую не смягчили последующие посты с извинениями.

В "ЕР" сообщили, что после публикации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию. Он был исключен из партии и "Молодой Гвардии".

Теги: Альберт Афлятунов, Наталья Терегулова, депутат


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