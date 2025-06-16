Бывший замглавы Минэнерго Тихонов обжаловал приговор и проиграл

Вступил в силу приговор по делу о растрате 272 млн руб. из бюджета, за что наказаны бывший замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов и шестеро его соучастников.

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы Тихонова и соучастников, пишет "Ъ".

Весной 2024 г. бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова Мещанский районный суд Москвы приговорил к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о многомиллионных хищениях. Тихонов был освобожден в зале суда, поскольку уже отбыл этот срок в СИЗО во время следствия и суда (он провел в изоляторе три с половиной года, но один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии). Также суд постановил взыскать с экс-чиновника 500 млн руб. штрафа и ущерба. Тихонову вменили растрату 272 млн руб. и получение взяток в 122 млн руб.