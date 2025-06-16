Эрдоган назвал возможную причину ирано-израильского конфликта

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал возможную причину ирано-израильского конфликта.

Эрдоган заявил, что возможность нападения Израиля на Иран появилась из-за безмерной его поддержки со стороны Запада, не понимающего, что Израиль делает, пишет РИА Новости.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию, направленную против иранской ядерной программы. Израильские власти в тот же день закрыли свое воздушное пространство, Тегеран тоже принял решение о закрытии неба. Посольство России в Израиле порекомендовало россиянам покинуть страну через Египет.