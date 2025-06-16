Каждый третий ребенок до 14 лет хочет получить на выпускной квартиру

43% детей до 14 лет просят у родителей подарить им на День защиты детей и выпускной деньги, а 37% желают получить в качестве подарка квартиру, передает РИА Новости со ссылкой на исследование ювелирной сети "585*Золотой".

Еще 30% хотят получить в подарок смартфон, наушники, ноутбук. Каждый четвертый мечтает о своей машине, украшения являются мечтой 15%. Примечательно, что в опросе участвовали не сами дети, а их родители.

Авторы исследования отмечают, что подростки и молодые люди в возрасте 15-25 лет смотрят на жизнь чуть более реалистично: среди них только 28% рассматривают в качестве подарка квартиру. В 62% случаев они рассчитывают на деньги, 48% - на развлечения, 31% - на путешествия.