16 Июня 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Партию транспорта и оборудования на сумму свыше 9,5 млн рублей готовят вологжане к отправке в зону СВО

Губернатор Вологодской области рассказал о составе очередного гуманитарного груза, который в скором времени отправится в зону СВО. Его сформировали областное Правительство и Противопожарная служба региона.

«Продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим лучшим людям – воинам Специальной военной операции и их семьям. Как одно из направлений этой важной работы – еженедельная поставка на передовую востребованной номенклатуры, которую формируем по заявкам воинских подразделений. В этот раз готовим к отправке гуманитарный груз на сумму более 9,5 миллиона рублей: квадрокоптеры, аккумуляторные батареи, бензогенераторы, средства радиоэлектронной борьбы и три автотранспортных средства. Все перечисленное – конкретная помощь нашим парням, которые сражаются за будущее нашей страны. Вместе приближаем долгожданную, во всех смыслах, Победу», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Напомним, на прошлой неделе Вологодская область отправила гуманитарный груз на сумму свыше 7,1 миллиона рублей. В его состав вошли квадрокоптеры, аккумуляторные батареи и мониторинговые устройства «Булат». Еще неделей ранее – два транспортных средства, 15 квадрокоптеров, три усилителя сигнала, 22 шины, 50 канистр и катер на сумму более 8,3 миллиона рублей.

В целом на данный момент Правительство региона направило уже свыше 6 млрд рублей на поддержку участников Специальной военной операции и членов их семей. В регионе также действуют более 40 мер господдержки и оказывается помощь всем без исключения категориям военнослужащих: контрактникам, мобилизованным, добровольцам и сотрудникам ЧВК.

Перечень мер регулярно расширяется. Подробная информация о доступных льготах и выплатах размещена на сайте: Консультационную поддержку оказывают по короткому номеру «122», который действует на базе Единой информационно-справочной службы.

Теги: зона сво, георгий филимонов, меры поддержки


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