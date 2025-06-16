Партию транспорта и оборудования на сумму свыше 9,5 млн рублей готовят вологжане к отправке в зону СВО

Губернатор Вологодской области рассказал о составе очередного гуманитарного груза, который в скором времени отправится в зону СВО. Его сформировали областное Правительство и Противопожарная служба региона.

«Продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим лучшим людям – воинам Специальной военной операции и их семьям. Как одно из направлений этой важной работы – еженедельная поставка на передовую востребованной номенклатуры, которую формируем по заявкам воинских подразделений. В этот раз готовим к отправке гуманитарный груз на сумму более 9,5 миллиона рублей: квадрокоптеры, аккумуляторные батареи, бензогенераторы, средства радиоэлектронной борьбы и три автотранспортных средства. Все перечисленное – конкретная помощь нашим парням, которые сражаются за будущее нашей страны. Вместе приближаем долгожданную, во всех смыслах, Победу», – сказал Георгий Филимонов.

Напомним, на прошлой неделе Вологодская область отправила гуманитарный груз на сумму свыше 7,1 миллиона рублей. В его состав вошли квадрокоптеры, аккумуляторные батареи и мониторинговые устройства «Булат». Еще неделей ранее – два транспортных средства, 15 квадрокоптеров, три усилителя сигнала, 22 шины, 50 канистр и катер на сумму более 8,3 миллиона рублей.

В целом на данный момент Правительство региона направило уже свыше 6 млрд рублей на поддержку участников Специальной военной операции и членов их семей. В регионе также действуют более 40 мер господдержки и оказывается помощь всем без исключения категориям военнослужащих: контрактникам, мобилизованным, добровольцам и сотрудникам ЧВК.

Перечень мер регулярно расширяется. Подробная информация о доступных льготах и выплатах размещена на сайте: Консультационную поддержку оказывают по короткому номеру «122», который действует на базе Единой информационно-справочной службы.