16 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Суд прекратил производство по делу депутата ЗакСО Блохина, обвиняемого в дебоше на самолете

Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по делу депутата заксобрания Свердловской области Станислава Блохина, которого обвинили в неадекватном поведении на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

Напомним, что инцидент произошел 4 января, однако известно о нем стало куда позднее. Депутата задержали сотрудники полиции по прибытии в "Кольцово". Якобы он ругался матом и вел себя неадекватно. При этом сам Блохин заявлял СМИ, что задержание для него стало неприятным сюрпризом, ведь вел он себя вполне приемлемо и никакой дебош не устраивал. Обвинения в свою сторону он списал на ошибку персонала или попытку испортить его репутацию. Депутат также отметил, что никаких причин вести себя неадекватно у него не было.

Несмотря на это, на депутата составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ – "Мелкое хулиганство", однако, как утверждает пресс-служба судов, документ был составлен с существенными процессуальными нарушениями, в связи с чем возвращен судом составителю.

"5 апреля врио начальника ЛО МВД России в аэропорту "Кольцово" прекратил производство по материалу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Народный избранник не согласился с таким исходом, он считал себя невиновным, и обжаловал постановление должностного лица в Октябрьском районном суде Екатеринбурга", - рассказали в суде.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что доводы защитника правдоподобны, а протокол в отношении депутата составлен в его отсутствие, а также не содержит сведений о его ненадлежащем поведении. Эти факты нарушают право на защиту, а значит, влекут безусловную отмену постановления по делу об административном правонарушении.

Более того, протокол должностного лица является единственным доказательством о правонарушении, а потому не может являться реальным доказательством в суде. Это значит, что и дело нельзя прекратить за истечением сроков давности.

В результате Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил в отношении Блохина производство на основании п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление должностного лица. Постановление суда не вступило в законную силу.

Теги: Блохин, ЗакСО, Кольцово, депутат, самолет, дебош, производство по делу


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