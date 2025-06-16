На "России 24" рассказали о "деловом путешествии" по Костромской земле

Костромская область имеет все возможности стать центром подготовки высококвалифицированных кадров для химической и биологической отраслей. Об этом губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», особо отметив роль естественно-научного центра «Биополис» и Костромского государственного университета.

По словам губернатора, основная цель проекта в привлечении молодежи к изучению естественных наук, таких как биология, химия и физика, чтобы восполнить дефицит кадров в критически важных для страны и региона областях, особенно в медицине. Здравоохранение, отметил Сергей Ситников, является одним из ключевых приоритетов для руководства региона. В качестве примера он привел создание эффективной трехуровневой системы помощи онкологическим пациентам. Центральным звеном этой системы является Костромской клинический диспансер – современное медицинское учреждение, где проводятся высокотехнологичные операции, такие как перфузия печени, с минимальным воздействием на здоровые ткани. Значительным достижением также стала модернизация офтальмологической службы области

Отдельно глава Костромской области остановился на региональном опыте, когда перспективные студенты КГУ - будущие врачи, химики, биологи, проходили обучение в естественно-научном центре «Биополис».

«Понятно, что это лаборатории, понятно, что это такие предметы, как биология, физика, химия. Конечно, у нас замысел был еще и в том, чтобы талантливых ребятишек подбирать, чтобы они проходили через "Биополис», чтобы в дальнейшем выбирали себе те специальности, которые сегодня очень-очень важны и нужны и для страны в целом, и для области. Конечно, в первую очередь врачи", – добавил губернатор.

Сергей Ситников подчеркнул, что, несмотря на возможность полного оснащения любого медучреждения необходимым оборудованием, операционными, стационарами и техническими средствами, ключевую роль в конечном итоге играют работающие там люди.

«Любое отделение, любое направление можно «закомплектовать» техникой, операционными, стационарами, железом. Но в конечном счете все решают люди, решают те коллективы, которые на этой базе работают. И вот замена заведующего отделения привела к тому, что пошел реальный прорыв», – сказал губернатор.

Еще один эпизод проекта "Р24" был посвящен уникальным наработкам костромского предприятия "Свеза". Эксперт по технологии комбината «Свеза» в Костроме Сергей Витальев рассказал телепроекте телеканала «Россия 24» об уникальной системе контроля качества на основе искусственного интеллекта на оборудовании для дегидратации шпона, которое обладает «машинным зрением». Эта система контроля позволяет улавливать малейший брак и устранять его. В результате предприятию удается сэкономить до 18 вагонов березового сырья в год.

«Это набор нейросетей, «машинного зрения». Все аккумулировано в одной программе. Соответственно, при движении фанеры, когда она идет, или шпона, там скорость довольно-таки высокая, он видит дефекты, дает сигналы оператору, оператор его устраняет», – рассказал Витальев.

Важно отметить, что уникальное оборудование для дегидратации шпона, система контроля качества на основе искусственного интеллекта – все это запатентованные разработки сотрудников костромского предприятия «Свеза».

Автор еще одной инновационной разработки, родившейся на костромской земле, доцент кафедры лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Костромского государственного университета (КГУ) Александр Федотов рассказал журналистам ТК «Россия 24» о модификаторе, который позволяет повышать прочность фанеры. Он подчеркнул, что разработка инновационного модификатора заняла месяцы кропотливой работы, а внедрение в производство может потребовать нескольких лет. Но временные затраты точно окупятся - ожидаемый экономический эффект от применения новой технологии оценивается в десятки миллионов рублей

Кстати, для Костромской области сфера деревообработки крайне актуально - 70% территории региона покрыто лесами. Это один передовых регионов России в сфере лесопользования и лесовосстановления. Ежегодно здесь высаживается деревьев значительно больше, чем вырубается. Таков современный образ Костромской области – синтез заповедной дикой природы и современных производств.

И не только производств, но и научных достижений. Авторы проекта ТК "Россия 24" отметили, что, например, кафедра химии костромского университета стала лидером по объему грантов. Успехи студентов-химиков во многом обусловлены их ранней подготовкой, говорит заведующий кафедрой химии Костромского государственного университета (КГУ) Сергей Силкин. И подчеркивает, что важно не просто ставить задачи и достигать целей, но и пробудить в студентах искренний интерес к науке.

Генеральный директор компании «Цвет» Алексей Созинов рассказал в эфире «России 24» о факторах, позволивших костромскому предприятию успешно работать на протяжении 58 лет. Важнейшими он считает оплату и условия труда, чтобы работа являлась комфортной и престижной. Компания, созданная на базе завода красильно-отделочного оборудования, выпускает емкости (резервуары, танки, камеры, автоклавы) и другое технологическое оборудование, востребованное в самых разных отраслях российской экономики – от фармацевтики и пищевой промышленности до производства лакокрасочных материалов и парфюмерии. Изделия завода по техническим характеристикам ничем не уступают аналогам из США и Евросоюза. Значительная часть трудового коллектива – молодежь до 30 лет. Завод реализует губернаторскую программу подготовки кадров, предоставляя студентам возможность пройти практику с гарантией последующего трудоустройства.

Генеральный директор Волгореченского рыбного хозяйства Вячеслав Балдин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что это одно из крупнейших осетровых хозяйств в России, с более, чем 50-летней историей. По словам руководителя, для того чтобы произвести черную икру, требуется особый набор навыков. Помимо умения вести эффективное стандартное рыбоводство, необходимо быть экспертом в выращивании осетровых, уметь деликатно извлекать икру, не нанося вреда рыбам, и, конечно, владеть технологиями ее переработки. Особенность осетровых в том, что выживаемость их в дикой природе крайне низка - до взрослого состояния дорастает менее одного процента. Специалистам хозяйства удается увеличивать показатель до 7%. Но выращенные осетры дадут возможность получить от них икру только через 7-8 лет. Сейчас хозяйство производит более 7 тонн ценного продукта ежегодно.

Кроме крупных уникальных производств на костромской земле рождаются и удивительные проекты в малом бизнесе. Юношеское увлечение бальными танцами вдохновило на создание собственного бизнеса основателя костромской компании по производству танцевальной обуви Михаила Левыкина. Диплом Костромского технологического института по специальности "Автоматизация процессов" и увлечение бальными танцами помогли ему создать востребованный бизнес. В середине 90-х годов, когда профессиональные танцоры остро нуждались в качественной экипировке, он организовал мастерскую по производству танцевальной обуви. Сегодня предприятие "Танцмастер" является лидером в производстве обуви, одежды и аксессуаров для танцев. Благодаря автоматизации процессов, предприятие Левыкина производит сегодня более 2,5 тыс. моделей обуви, востребованных по всей стране. За 2024 год выпущено более 51 тысячи пар обуви.

В телепроекте ТК "России24" костромской бизнесмен предложил создать единую платформу для обмена опытом.

«Я думаю, что можно взять нашу систему и адаптировать ее под нужды и чаяния других предпринимателей, сделать открытый код, чтобы каждый предприниматель смог открыть эту систему, дописать, что ему нужно, и все бы мы держали в определенном месте. Таким образом, мы бы могли всей Костромой или всей областью, или всей Россией писать и говорить на одном языке – на языке автоматизированных систем управления малым предприятием. В этом продукте никто бы не участвовал за деньги. Все бы смогли сделать свой вклад и сказать свое слово», –предложил бизнесмен Левыкин.

И еще один аспект развития Костромской области отразили журналисты ТК "Россия 2" в проекте - развитие сферы АПК.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в интервью «России 24» отметил значимость сельхозпредприятия «Мечта» для региона. 27 лет это предприятие обеспечивает костромичей картофелем. И при этом поставляет семенной картофель на заказ в такие области, как Липецкая, Рязанская, Брянская и Белгородская. А обеспеченность Костромской области семенным материалом и картофелем составляет 100%. Успешное развитие картофелеводства обусловлено двумя факторами: повышением урожайности и расширением площадей, занятых под картофель и другие овощные культуры.

«У нас край, на самом деле, Ближний Русский Север. Здесь пшеница не больно хорошо урожай дает, а вот овощи, картофель – с этим здесь все хорошо. Мы оказываем, конечно, меры поддержки в значительной степени. У нас произошла серьезная моторизация сельского хозяйства за последние пять лет, что в два раза увеличило производительность труда в аграрном секторе", – рассказал Сергей Ситников. Седьмой год один за другим возводится в Костромской области картофелехранилище емкостью до 2000 тонн. Неудивительно, что именно в Костромской области был реализован этот непростой экопроект.