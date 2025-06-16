Семья погибшей в белгородском фонтане девочки уехала из приграничья из-за обстрелов

Семья девочки, погибшей в контактном фонтане в Белгородской области, перебралась вглубь региона из приграничья, где были постоянные обстрелы, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства области.

Теперь родители погибшей просят фонтан в центре поселка Томаровка закрыть и заасфальтировать. Губернатор недавно встречался с ними.

"Родители переживали, боялись обстрелов. Уехали в безопасное место, купили дом. Приехали, администрация округа их убила. Вот и все. Скажите, что я неправильно сформулировал?" – сказал губернатор.

По его мнению, в ненадлежащем состоянии фонтана виноваты чиновники: "В летний период сами не ходят по паркам, проводят время где-то в других местах, более комфортных, а не с людьми. Если бы с людьми, то вы бы знали, что в летний период любого человека тянет к воде".

Ранее по делу о смерти 13-летней девочки в фонтане от удара током были задержаны электромонтер, глава местной коммунальной компании и поселковому чиновнику. Предположительно, после поломки фонтана в апреле власти и коммунальная служба наняли починить объект электромонтера, который не имел соответствующей квалификации и допуска. В итоге ремонт был произведен неправильно.