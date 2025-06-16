16 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Депутат Останина предлагает повышать маткапитал при рождении каждого последующего ребенка

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила изменить концепцию предоставления маткапитала, чтобы повысить его эффективность для стимулирования рождаемости.

Она внесла в Госдуму законопроект. В пояснительной записке отмечается, что сейчас маткапитал на первого ребенка составляет 690 тыс. рублей, а на второго - 912 тыс., но это если первый был рожден до 2020 года. В противном случае при рождении второго полагается только 222 тыс., или прибавка 32%. Детей в семье становится в два раза больше, а прибавка к маткапиталу лишь небольшая. Это демотивирует рождение вторых детей, рождаемость которых в последние годы сильно просела. То есть такой подход является неэффективным расходованием бюджетных средств и не приводит к повышению рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей в 2024 году снизился на 15% относительно показателей 2020 года. Это стало логичным результатом переноса основной суммы маткапитала на первого ребенка.

Накануне.RU давно пишет о том, что рождаемость первенцев материальному стимулированию не поддается. Зато рождаемость вторых детей это снизило.

Останина предлагает увеличивать сумму маткапитала при рождении каждого последующего ребенка на 25%. Сейчас же она снижается при рождении второго ребенка в три раза. Демографического объяснения решение, которое было принято в 2020 году, не имеет.

Теги: маткапитал, рождаемость, останина


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