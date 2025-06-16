Вашингтон отменил консультации с Москвой по нормализации работы посольств

Встреча России и США по устранению "раздражителей" в отношениях отменена по инициативе американской стороны, сообщает МИД РФ.

"Очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.

В феврале МИД РФ сообщал, что на переговорах в Турции представители дипломатических миссий России и США обсудили, в том числе, возможность восстановления прямого авиасообщения. Основной же темой встречи стали совместные шаги по обеспечению финансирования дипмиссий. Также стороны обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США. РФ хочет вернуть шесть объектов недвижимости, которые незаконно изъяли в 2016-2018 годах.