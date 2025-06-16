Суд изменил меру пресечения рабочему и сварщику по делу о взрыве газа в Тобольске

В Тобольске городской суд изменил меру пресечения в отношении мастера Сергея Полуянова и сварщика Никиты Константинова, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд рассмотрел ходатайство о продлении домашнего ареста и заменил эту меру пресечения на запрет определенных действий сроком на один месяц - до 5 июля. Среди запретов, в том числе, использование любых средств связи и сети Интернет, а также общение с лицами, являющимися участниками судопроизводства по уголовному делу.

Напомним, что 12 марта 2025 года в Тобольске произошел взрыв и возгорание дома по переулку Рощинскому, что привело к его разрушению. Женщина получила ожоги тела и конечностей, а малолетний ребенок погиб.



Обвиняемым судом избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Суд учел, что оба обвиняемых имеют постоянное место жительства и регистрацию в Тобольске, характеризуются по месту работы положительно, у одного из обвиняемых на иждивении трое детей.





