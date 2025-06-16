В лагере "Спутник" признали, что знали об избиении 10-летнего мальчика

Сотрудники лагеря "Спутник" в Алапаевском районе признали, что знали об избиении 10-летнего мальчика, однако опровергли информацию, что насилие происходило на регулярной основе.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на сотрудников лагеря, пострадавший действительно подрался с другим мальчиком, но не с 9-классником, а 11-летним ребенком. По их словам, конфликт длился не более трех минут и ребят сразу разняли. Сильные побои действительно были, хотя обнаружили их и не сразу, так как мальчики якобы сразу помирились и никому о произошедшем не сообщили.

"Конфликт произошел 14 июня в районе 10.00 часов утра, обнаружили около 16.00", - заявили сотрудники учреждения.

Других инцидентов, утверждают в лагере, не происходило. Родители обоих мальчиков уже пообщались с администрацией лагеря.

Напомним, что по словам тети пострадавшего, ребенок с первого дня просился обратно домой, однако руководство лагеря списывало это на адаптацию несовершеннолетнего. Затем выяснилось, что девятиклассник завел мальчика за туалет, где избил, заявив, что сделает это либо здесь, либо при всех.

Приехав за племянником, родственники увидели синяки, а позднее в больнице ему диагностировали сотрясение. При этом, утверждает тетя мальчика, директор лагеря отрицала драки, воспитатель разбираться в ситуации не стала, видео с камер выдавать отказались, объяснив, что они не работают. После этого родственники подали заявление в полицию и надзорные органы.

Свою проверку уже организовала прокуратура.