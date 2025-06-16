ПСБ требует начать процедуру банкротства Тимура Иванова

ПСБ просит Арбитражный суд Москвы начать процедуру банкротства бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции.

Как сообщает ТАСС, иск банка зарегистрирован, но дата заседания пока не назначена.

Один из адвокатов Иванова Денис Балуев уточнил, что это связано с обеспечительными мерами, которые были наложены в том числе на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и его семьи. Дом с участком в коттеджном поселке в Московской области куплены в кредит, под залог другой квартиры. По словам адвоката, из-за ареста всего имущества и счетов этот кредит перестал обслуживаться, и банк воспользовался процедурой, предусмотренной ст. 213.5 Закона о банкротстве.

15 марта сообщалось, что суды и органы следствия наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении Иванова на его имущество и активы семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности. Всего в отношении экс-заместителя министра обороны возбуждено три уголовных дела.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд направил уголовное дело Иванова о растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" в Мосгорсуд, где оно будет рассмотрено в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну.