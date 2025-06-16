16 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Получателями грантов «Агростартапа» станут 7 фермеров из шести муниципалитетов Вологодской области

Вологодские фермеры смогут использовать эту поддержку на развитие собственного производства: приобретение необходимой техники и оборудования, земельных участков, скота, птицы и саженцев растений.

«Малый сектор сельского хозяйства — одна из основ продовольственной безопасности региона и страны в целом. Ежегодно поддерживаем наших фермеров с помощью грантов «Агростартап». Это настоящее подспорье для тех, кто только открывает свое дело и «встает на ноги». В этом году на грантовую поддержку начинающих сельхозтоваропроизводителей выделили 32,2 миллиона рублей. Средства предоставим на реализацию пяти проектов в отрасли растениеводства и двух проектов в отрасли животноводства. Держим курс на создание устойчивой и сбалансированной экономики, обеспечивая комфортные условия для самореализации наших аграриев», — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

Всего в 2025 году заявки на получение гранта «Агростартап» подали 28 граждан, в том числе 17 выпускников «Вологодской школы фермера» 2024 года. Были представлены проекты в области растениеводства, пчеловодства, разведения и содержания овец, птицы, крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.

Конкурсная комиссия определила получателей гранта по результатам очной защиты бизнес-планов.

Победители обязуются использовать средства гранта в течение 18 месяцев со дня его получения, обеспечить прирост производства не менее 10% в год, а также создать новые рабочие места: не менее двух — в случае, если грант составляет от 2 и более миллионов рублей, и одно — в случае, если грантовая поддержка предоставлена в размере до 2 миллионов рублей. При этом не менее 10% стоимости проекта должны составлять собственные вложения грантополучателя.

Боронование почвы во время посевной кампании в Сысертском районе Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Всего на Вологодчине на поддержку предприятий АПК в 2025 году предусмотрено более 4 млрд рублей. Господдержка сохранена по всем направлениям. Узнать о доступных льготах для сельхозорганизаций можно на сайте Министерства сельского хозяйства и производственных ресурсов области, также подробную информацию также можно получить по телефону 8(8172) 23-01-20.

Теги: агростартап, егоргий филимонов, фермеры


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