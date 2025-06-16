Правительство ждет от ЦБ дальнейшего снижения ключевой ставки - Новак

Правительство России ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка "при наличии соответствующих рыночных условий", заявил вице-премьер Александр Новак. В июне ЦБ уже снизил ключевую ставку с 21% до 20%, но ряд министерств считает, что этого недостаточно.

Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил на совещании у Новака, что курс рубля продолжает укрепляться, а инфляция снижается. По итогам совещания профильным ведомствам поручено продолжить мониторинг ситуации в экономике.

Прогноз Минэка по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики, сообщил министр.