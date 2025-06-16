16 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге открывают набор детей на бесплатное обучение роллер-спорту

В Екатеринбурге на базе школы олимпийского резерва "Юность" открывается первая муниципальная секция по роллер-спорту на Урале. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Записать ребенка можно с 1 июля по 15 августа - отбор стартует во второй половине последнего месяца лета.

В секцию примут 18 детей старше 7 лет. Занятия будут проходить на открытом стадионе Дацюк Арены. Зимой же занятия уже будут проходить на льду и на коньках.

"Сегодня "Юность" является одной из лучших баз для тренировок на роликах в стране. Площадка зарекомендовала себя еще в 2023 году, когда тут прошли всероссийские состязания по этому виду спорта. Тогда в них приняли участие атлеты из Омска, Самары, Иркутской области", - рассказывают в горадминистрации.

Подробнее узнать о приеме и условиях отбора можно по номеру конькобежного отделения: +7 (343) 257-50-46 или +7 (912) 290-02-26.

Также принимаются заявки и в другие учреждения города. Суммарно, на секции отберут 6,5 тыс. детей на 53 вида спорта. Подать документы можно как лично, так и дистанционно через портал Госуслуг. Полный список учреждений опубликован в специальном разделе официального портала Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, роллер-спорт, секция, дети


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