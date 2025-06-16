В Петербурге началось ПЦР-тестирование участников ПМЭФ

В комплексе Outlet Village Пулково началось ПЦР-тестирование тех, кто хочет поучаствовать в Петербургском экономическом форуме. Он пройдёт уже на этой неделе, 18-21 июня.

16 июня тестирование можно пройти с 10.00 до 23.59. 17-18 июня сдать ПЦР-тест в торговом комплексе можно с 8.00 до 23.00, пишет РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 г. а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.