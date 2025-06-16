Около 40 тысяч туристов находятся в Израиле, который пока не восстановил авиасообщение

Около 40 тысяч туристов находятся в Израиле, который с началом военного конфликта с Ираном приостановил авиасообщение с другими странами. Об этом сообщили местные власти, пишет РИА Новости.

Ранее российские туроператоры приостановили продажу туров в Иран и Израиль после соответствующей рекомендации Минэкономразвития РФ. Как сообщает Российский союз туриндустрии, с теми немногочисленными туристами, которые находятся в обеих странах, поддерживают связь принимающие компании и следят за их безопасностью.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал операцию, направленную против иранской ядерной программы. Израильские власти в тот же день закрыли свое воздушное пространство, Тегеран тоже принял решение о закрытии неба. Посольство России в Израиле порекомендовало россиянам покинуть страну через Египет.