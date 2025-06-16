Две трети доходов федерального бюджета в начале 2025 года были ненефтегазовыми

Две трети доходов федерального бюджета в первом квартале 2025 года были ненефтегазовыми: это обрабатывающий сектор, сельское хозяйство и сфера услуг, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном итогам исполнения бюджета в январе-марте.

"ВВП за первые 3 месяца прибавил около 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличился объем инвестиций", - сообщил премьер.

Расходы составили чуть больше четверти от запланированного в бюджете на весь год.