Губернатор Псковской области через интернет прокомментировал перебои с мобильным интернетом

Губернатор Псковской области высказался о перебоях с мобильным интернетом, которые есть в регионе, опубликовав пост в своём telegram-канале.

"Поступает много обращений, связанных с отсутствием в некоторых местах мобильного доступа в интернет. Решение о временном ограничении было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области", - написал Виноградов в своём telegram-канале.

Подобные меры предосторожности предусмотрены на территории и других регионов России, и Псковская область – не исключение.