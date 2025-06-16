В России создадут фонд помощи наркоманам имени Паши Техника

В России создадут фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника.

"Мы сейчас ждем документы из Минюста. Как только они у нас будут, мы ищем площадку для самого фонда. Это не кабинет, это будут места, где постоянно будут идти лекции", - сообщил журналистам вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков.

В конце марта 2025 года 40-летнего рэпера Пашу Техника госпитализировали на Пхукете в Таиланде. У него было сильное отравление. 4 апреля стало известно о смерти певца. Позже директор исполнителя Марк Яровный привёл информацию о том, что, по мнению врачей Таиланда, стало причиной смерти артиста: в свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей о том, что Техник умер от легочной инфекции.