Назначен директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области

Распоряжение о переводе Андрея Горина на должность директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области подписал губернатор Александр Моор.

Ранее он занимал должность заместителя директора этого департамента.

Андрей Горин назначен директором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



