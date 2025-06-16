В Екатеринбурге на месяц перекроют Центральную улицу

В Екатеринбурге почти на месяц перекроют движение по улице Центральной, от Латвийской до дома №2 по Центральной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 25 июня по 14 июля специалисты АО "Трест Уралтрансспецстрой" будут поводить на участке капитальный ремонт дороги.

Автомобилистам предлагают объехать зону перекрытия по улицам Новой, Латвийской, Эстонской и Локомобильной. При этом, схемы общественного транспорта останутся прежними.

Горожан просят заранее планировать свой маршрут, с чем поможет информационная карта, где отображаются все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.