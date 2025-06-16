МАГАТЭ: На ядерном объекте в иранском Исфахане повреждены четыре строения

На ядерном объекте в иранском Исфахане в результате атаки в пятницу повреждены четыре строения, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что на заводе по обогащению топлива в Фордо или на реакторе на тяжелой воде в Араке не зафиксировано повреждений, передает РИА Новости.

Гросси также оценил ситуацию вокруг ядерного объекта в Натанзе, отметив, что уровень радиации вне территории остается на нормальном уровне. Внутри объекта, по его словам, есть как радиологическое, так и химическое загрязнение.

13 июня Израиль ударил по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Огонь стал частью операции "Нация львов". По заявлению ЦАХАЛ, убиты трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба. Взрывы прогремели на иранском ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ после атаки сообщило, что уровень радиации на объекте не превышен.