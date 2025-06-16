На приеме в Кремле 9 мая подавали только российские вина – Путин

На приеме иностранных глав государств в Кремле 9 мая этого года подавали только российские вина, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Тот добавил, что одним из вин, которые подавали на приеме, было "Блан де Неж" севастопольского терруара.

Сейчас увидеть виноградники и винзаводы, где делают этот напиток, могут пассажиры так называемого "Виноградного экспресса". "Там несколько остановок, в поезде, понятно, дегустации проходят, потом на винных хозяйствах", - сообщил губернатор.

По словам Развожаева, у "Терруара" уже 43 участника, в том числе старейший Инкерманский завод (4,2 млрд руб. инвестиций в винодельческий и туристический центр), "Золотая балка" (около 4 млрд руб. вложений), а также новый инвестор, который с нуля построил завод, вложив около 4,5 млрд руб.