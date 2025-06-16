Уралвагонзавод вместе с УрФУ организовали подготовку кадров будущего

Уралвагонзавод вместе с Уральским федеральным университетом объединились для подготовки кадров будущего, сообщает пресс-служба завода. Студенты смогут учиться по целевым программам с гарантией трудоустройства, а действующие сотрудники – проходить переподготовку.

Согласно соглашению, будут разработаны преемственные программы от техникума до вуза, модернизация инфраструктуры и внедрение цифровых технологий. Курировать учебные проекты будут эксперты УВЗ. Помимо этого, в рамках программ, планируется провести ремонт общежитий, создать современные лаборатории и провести оснащение учебных классов.

"В настоящее время как никогда важно объединить ресурсы образования и производства, – отмечает исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин. – Мы не просто готовим кадры, мы формируем кадровый резерв, способный обеспечить технологический суверенитет предприятия на долгие годы вперед. На сегодняшний день подготовка персонала с профессиональной направленностью – одна из приоритетных задач. Уверен, что совместная работа УрФУ и Уралвагонзавода позволит создать востребованные временем образовательные программы, которые будут отвечать стандартам и требованиям современного производства".

На данный момент уже успешно реализуются проекты "Мобильная подготовка кадров", где обучают без отрыва от производства и "Инженерные классы", позволяющий вовлекать в профессию школьников. Дети, прошедшие "Инженерные классы", получают при поступлении в вуз дополнительные баллы и другие преимущества.