В Пермском крае из-за удара молнии сгорел дом

Из-за удара молнии сгорел дом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в поселке Кордон на улице Бачурина Кишертского муниципального округа поступило 15 июня в 17.52.

К месту вызова направлены силы и средства в количестве 11 человек и пять единиц техники.

По прибытии к месту вызова первых добровольных пожарных команд поселка Кордон, сел Меча и Андреево происходило горение кровли жилого дома с надворными постройками. На пожаре погибших и травмированных нет. Самостоятельно эвакуировались пять человек. Площадь пожара составила 128 квадратных метров. Огнем уничтожены кровля дома и дощаные надворные постройки. Пожарные не допустили перехода огня на конюшню и надворные постройки, находящиеся в двух метрах от возгорания.

Пожар был ликвидирован в 18.33.