16 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге братья 9 и 11 лет сбежали из захламленной квартиры

В Екатеринбурге двое братьев 9 и 11 лет сбежали из квартиры, заваленной мусором. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Все началось с заявления о пропаже детей, которое подала их мать ночью с 15 на 16 июня. Оказалось, что братья пропали еще днем - мать наказала их за испорченный диван, закрыла в квартире и ушла по делам. Мальчики же решили дома не оставаться и вылезли на улицу через балкон второго этажа. Беглецов обнаружили совершенно случайно - они прятались в подъезде дома, где проживал сотрудник городского уголовного розыска, который возвращался домой после дежурства.

Однако, когда полицейские приехали в квартиру к семье, сразу встал вопрос о том, стоит ли их отдавать обратно.

Квартира в Екатеринбурге, откуда сбежали братья 9 и 11 лет(2025)|Фото: УМВД по Екатеринбургу

Квартира в Екатеринбурге, откуда сбежали братья 9 и 11 лет(2025)|Фото: УМВД по Екатеринбургу

"Полицейские, прибывшие по месту жительства детей, были шокированы состоянием квартиры, в которой они проживали. Беспорядок и антисанитария, царящие в жилище, заставили бы сбежать оттуда любого. В отношении горе-матери были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также несвоевременное обращение в полицию по факту пропажи детей", - рассказали в полиции.

Квартира в Екатеринбурге, откуда сбежали братья 9 и 11 лет(2025)|Фото: УМВД по Екатеринбургу

Квартира в Екатеринбурге, откуда сбежали братья 9 и 11 лет(2025)|Фото: УМВД по Екатеринбургу

Квартира в Екатеринбурге, откуда сбежали братья 9 и 11 лет(2025)|Фото: УМВД по Екатеринбургу

Квартира в Екатеринбурге, откуда сбежали братья 9 и 11 лет(2025)|Фото: УМВД по Екатеринбургу

На данный момент решается вопрос о помещении детей в социальный центр до улучшения социально-бытовых условий в их квартире. Материалы в отношении семьи будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки на учет.

Полиция призывает родителей обеспечить своих несовершеннолетних детей достойными условиями проживания, организовать их летний досуг и постоянно контролировать их поведение. Это позволит предотвратить самовольные уходы из дома, а также защитить жизнь и здоровье детей.

Теги: Екатеринбург, братья, квартира, хлам, антисанитария


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