Росгвардейцы в Верхнем Тагиле помогли женщине с инсультом, запертой в квартире

Сотрудники Росгвардии в Верхнем Тагиле помогли женщине попасть в закрытую квартиру, где у арендатора произошел инсульт. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 15 июня, когда сотрудники Кировградского отдела вневедомственной охраны старшина полиции Даниил Шатунов и сержант полиции Александр Харланов патрулировали по улице Строительной. К ним подошла женщина 1987 г.р. и рассказала, что не может попасть в свою квартиру, где находится арендатор - женщина 1976 г.р. По ее словам, ключ в замочной скважине не проворачивается, квартиросъемщица, у которой проблемы со здоровьем, на звонки не отвечает, при этом за дверью слышны стоны.

К счастью, окно в квартиру на втором этаже было открыто и располагалось над козырьком подъезда в дом. Сержант полиции Александр Харланов забрался на козырек и увидел в комнате лежащую на полу женщину. С согласия собственницы он проник в помещение и открыл дверь изнутри.

Лежащая на полу женщина была в сознании, но не ориентировалась в пространстве, не могла самостоятельно подняться и жаловалась на плохое самочувствие. Стражи порядка незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду "скорой помощи", которая госпитализировала пострадавшую в верхнепышминскую городскую больницу. Предварительно, женщине диагностировали инсульт. В настоящее время ей оказывается квалифицированная врачебная помощь.