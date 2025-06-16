Путин и Эрдоган обсудили Ближний Восток и Украину

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке. Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права.

Президенты обеспокоены продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжёлыми долгосрочными последствиями для всего региона. Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов.

Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам. Отмечено, что Россия строго выполняет договорённости по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными.

Также президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики. Диалог продолжат вы время российско-турецких контактов на полях Петербургского международного экономического форума и потом, на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Кремля.