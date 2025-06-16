Александр Моор участвует в Всероссийской конференции для предпринимателей в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор участвует в Всероссийской конференции для предпринимателей в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тема мероприятия - "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Тюменская область. Административное и силовое давление на предпринимателей". Мероприятие организовано в рамках Единого дня консультаций на тему: "Административное и силовое давление на предпринимателей". На конференции будут рассмотрены реальные кейсы, подведены итоги работы с обращениями предпринимателей в регионе.



В программе конференции: обсуждение актуальных проблем предпринимательской среды Тюменской области, практические рекомендации экспертов по защите бизнеса от неправомерного давления, презентация лучших региональных и федеральных практик поддержки предпринимателей.

Форум, который проходит в Тюменском технопарке, собрал около 200 представителей бизнес-сообщества, региональных и муниципальных органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.



"В нашем регионе решению вопросов защиты прав и законных интересов предпринимателей уделяется постоянное внимание. Благодаря созданной инфраструктуре поддержки бизнеса, в Тюменской области эффективно функционирует механизм сопровождения и помощи как действующих предпринимателей, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. Видеть проблемы и своевременно на них реагировать – один из путей повышения эффективности как работы правоохранительных органов, так и регионального правительства", - обратился к участникам конференции Александр Моор.

Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБИЗНЕС.РФ" была создана по поручению Президента России Владимира Путина.