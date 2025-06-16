Мосгорсуд оставил в силе признание Поперечного* иноагентом

В Москве суд рассмотрел апелляцию блогера Данилы Поперечного*, который обжаловал включение в реестр иноагентов.

Мосгорсуд оставил в силе решение коллег Замоскворецкого районного суда по иску Поперечного* к Министерству юстиции России. В нём комик просил признать незаконным и отменитиь решение о включении в реестр иностранных агентов, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В июне 2024 года Минюст России включил Поперечного* в реестр иностранных агентов. Одной из причин стало получение им более $60 тыс. от иностранных организаций США и Ирландии. В июле 2022 г. сообщалось, что полиция проверяет стендап-комика на предмет дискредитации ВС РФ. Поперечный* неоднократно выступал против СВО.

*признан в РФ иностранным агентом