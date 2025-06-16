Мединский: Украине переданы 6060 тел погибших военных ВСУ

Украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Он добавил, что Россия получила 78 тел погибших российских военнослужащих.

"Россия выполнила данные в Стамбуле обещания", - написал Мединский в своем Telegram-канале.

Также продолжается обмен пленными, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности: передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", обмен пленными в возрасте до 25 лет, общий потолок обмена — не менее тысячи человек, Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.

Москва идентифицировала личности всех этих погибших. 6 июня Россия приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ. На границу доставили более 1200 тел украинских солдат. Представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Они несколько ней не выходили на контакт с Москвой. В итоге обмен телами состоялся 11 июня. Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов. 13, 14 и 15 июня Россия в одностороннем порядке передала Украине еще по 1200 тел.