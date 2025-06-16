Песков: Предложение по хранению в РФ иранского урана остается "на столе"

Предложение по хранению в России иранского урана остается в силе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это предложение остается на столе. Оно сохраняет свою актуальность", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что Москва могла бы предложить Ирану и Израилю для вывода ситуации в мирное русло.

При этом представитель Кремля отметил, что с началом боевых действий ситуация серьезно осложнилась, сообщает ТАСС.

13 июня президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение устава ООН и международного права. В разговоре с Нетаньяху акцентирована важность возврата к переговорам и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выражена готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности.