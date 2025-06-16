Туристы не стали отказываться от отдыха в Израиле и Иране

Туристы, которые выбрали отдых в Израиле и Иране во время начавшегося между странами конфликта, не стали отказываться от отдыха. По данным туроператоров, речь может идти не о сотнях, а о десятках аннуляций по Израилю, Иордании и Ирану.

Продажи остановлены, есть небольшое количество аннуляций уже забронированных туров, но очень немного, так как оба направления – не массовые. С теми немногочисленными туристами, которые находятся в обеих странах, поддерживают связь принимающие компании и следят за их безопасностью, сообщает Российский союз туриндустрии.

Ранее посольство России в Израиле порекомендовало россиянам покинуть страну. Об этом заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов. По его словам, есть возможность перейти границу через круглосуточный пограничный переход на границе с Египтом, затем добраться до Шарм-эль-Шейха или Каира и оттуда улететь в Россию. Дипломат добавил, что такой возможностью уже воспользовались "несколько десятков" граждан РФ.