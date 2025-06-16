В киевских сводках появилось новое Северо-Слобожанское направление

В сводках киевского режима накануне появилось Северо-Слобожанское направление, которое до этого называлось Курским. По сути это Сумское направление. Харьковское направление было переименовано в Южно-Слобожанское. Как бы в Киеве ни отрицали того, что российская армия уже ведет боевые действия в Сумской и Днепропетровской областях, это ничего не изменит, пишет The Spectator.

Вплоть до последних дней киевское командование отказывалось публично признавать открытие нового фронта, а журналистам по-прежнему запрещалось вести репортажи в этом районе, отмечает британское издание. А легких вариантов вроде того, чтобы снова вторгнуться в какой-нибудь регион России, у Киева уже не получится. ВСУ не хватает личного состава. Каждый месяц правящий режим призывает примерно на 15 тыс. солдат меньше, чем Россия (по другим данным - на 20-30 тыс.). И нехватка пехоты сейчас настолько остра, что некоторые окопы вообще пустуют - их защищают одни беспилотники.

Тем временем обозреватель Юрий Подоляка, который родом как раз из Сум, пишет, что в городе по-тихому проходит эвакуация архивов и госучреждений. А вот население никто не эвакуирует. Зеленскому выгодно прикрыться людьми как живым щитом, чтобы было как можно больше жертв, которые можно будет списать на Россию.