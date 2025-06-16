Телефонные мошенники подделали видеозвонок и обманули пожилого пермяка на три миллиона

Телефонные мошенники с помощью нейросети подделали видеозвонок и развели на три миллиона 61-летнего жителя Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Мошенники связались со своей жертвой через мессенджер. В звонившем мужчина узнал генерального директора одного из крупных предприятий города, в котором раньше работал. Лжеруководитель предупредил, что пенсионеру позвонит "человек из Москвы".

После этого пермяку поступил звонок от мужчины, представившегося сотрудником ФСБ. Он сообщил, что работники предприятия подозреваются в спонсировании ВСУ, а также о пресечении попытки перевода средств на их нужды с банковской карты пенсионера. Далее с мужчиной связалась женщина, которая тоже представилась сотрудником ФСБ, и сказала, что он должен перевести все деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкции аферистов, потерпевший продал автомобиль "Лада XRAY", а затем перевел денежные средства от сделки и все сбережения на указанные ими счета. Позже. осознав, что стал жертвой обмана, пермяк обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Ведется следствие.

Полиция напоминает: для того чтобы не стать жертвой обмана с помощью дипфейков, необходимо избегать голосовой и видеосвязи с незнакомыми людьми, в мессенджерах с друзьями, родственниками, коллегами и выкладывать в открытый доступ как можно меньше собственных записей. Также нужно проверять входящие звонки и сообщения даже в том случае, если в собеседнике узнается голос или лицо знакомого.

Не совершайте финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.